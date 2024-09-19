Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Баден
1818
Баден
Период:
1802-1871
1802-1871
Карл Фридрих
1802-1811
Карл Людвиг Фридрих
1811-1818
Людвиг I
1818-1830
Леопольд
1830-1852
Фридрих I
1852-1871
Главная
Каталог
Баден
1818
Монеты Бадена 1818 года
Выберите категорию
Все
Серебро
Серебряные монеты
Талер 1818 D
Средняя цена
290 $
Продажи
0
46
6 крейцеров 1818
Средняя цена
190 $
Продажи
0
6
3 крейцера 1818
Средняя цена
50 $
Продажи
0
5
Лучшие предложения
ACM Aste srl
Аукцион
19 сент. 2024
ACM Aste srl
Аукцион
19 сент. 2024
Katz Auction
Аукцион
11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Баден
Период
1802-1871
Категория
Зактрыть
???
Баден
Период
1802-1871
Карл Фридрих
1802-1811
Карл Людвиг Фридрих
1811-1818
Людвиг I
1818-1830
Леопольд
1830-1852
Фридрих I
1852-1871
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить