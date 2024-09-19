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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1818 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1818 D
Средняя цена 290 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1818
Средняя цена 190 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 крейцера 1818
Средняя цена 50 $
Продажи
0 5
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