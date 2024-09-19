Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1818 года (Баден, Карл Людвиг Фридрих)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,247 гр
- Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3891 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Людвиг Фридрих
- Номинал 3 крейцера
- Год 1818
- Правитель Карл Людвиг Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1818 года. Это серебряная монета периода Карла Людвига Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1860 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 70 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2013.
Сохранность
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- Wójcicki (2)
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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