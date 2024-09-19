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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1818 года (Баден, Карл Людвиг Фридрих)

Аверс монеты - 3 крейцера 1818 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Людвиг Фридрих Реверс монеты - 3 крейцера 1818 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Людвиг Фридрих

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,247 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3891 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Людвиг Фридрих
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1818
  • Правитель Карл Людвиг Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1818 года. Это серебряная монета периода Карла Людвига Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1860 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 70 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2013.

Сохранность
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  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (2)
Баден 3 крейцера 1818 на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Баден 3 крейцера 1818 на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Баден 3 крейцера 1818 на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Баден 3 крейцера 1818 на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 45 PLN
Баден 3 крейцера 1818 на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Баден 3 крейцера 1818 на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1818 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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