Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1814 года (Баден, Карл Людвиг Фридрих)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,247 - 1,423 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Людвиг Фридрих
- Номинал 3 крейцера
- Год 1814
- Правитель Карл Людвиг Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1814 года. Это серебряная монета периода Карла Людвига Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 795 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 300 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.
Сохранность
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- Westfälische (2)
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 14 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
******
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