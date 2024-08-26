Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1814 года (Баден, Карл Людвиг Фридрих)

Аверс монеты - 3 крейцера 1814 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Людвиг Фридрих Реверс монеты - 3 крейцера 1814 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Людвиг Фридрих

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,247 - 1,423 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Людвиг Фридрих
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1814
  • Правитель Карл Людвиг Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1814 года. Это серебряная монета периода Карла Людвига Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 795 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 300 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (4)
  • Teutoburger (1)
  • Westfälische (2)
Баден 3 крейцера 1814 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Баден 3 крейцера 1814 на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Баден 3 крейцера 1814 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Баден 3 крейцера 1814 на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Баден 3 крейцера 1814 на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 3 крейцера 1814 на аукционе Westfälische - February 14, 2012
Продавец Westfälische
Дата 14 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 3 крейцера 1814 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Карла Людвига Фридриха Монеты Бадена 1814 года Все баденские монеты баденские серебряные монеты баденские монеты номиналом 3 крейцера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск