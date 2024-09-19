Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1811 года B (Баден, Карл Фридрих)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Фридрих
- Номинал Талер
- Год 1811
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1811 года со знаком B. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3600 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
3120 $
Цена в валюте аукциона 3120 USD
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 августа 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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