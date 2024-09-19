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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1811 года B (Баден, Карл Фридрих)

Аверс монеты - Талер 1811 года B - цена серебряной монеты - Баден, Карл Фридрих Реверс монеты - Талер 1811 года B - цена серебряной монеты - Баден, Карл Фридрих

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал Талер
  • Год 1811
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1811 года со знаком B. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3600 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден Талер 1811 B на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
616 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Баден Талер 1811 B на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
3120 $
Цена в валюте аукциона 3120 USD
Баден Талер 1811 B на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Баден Талер 1811 B на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Баден Талер 1811 B на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1811 B на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1811 B на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1811 B на аукционе Rauch - March 17, 2018
Продавец Rauch
Дата 17 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1811 B на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Баден Талер 1811 B на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Баден Талер 1811 B на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1811 B на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1811 B на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1811 B на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1811 B на аукционе Gorny & Mosch - March 12, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1811 B на аукционе Künker - March 12, 2015
Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Баден Талер 1811 B на аукционе Gorny & Mosch - March 12, 2014
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1811 B на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Баден Талер 1811 B на аукционе Heritage - October 1, 2013
Баден Талер 1811 B на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
Баден Талер 1811 B на аукционе Künker - August 28, 2013
Продавец Künker
Дата 28 августа 2013
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1811 B на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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