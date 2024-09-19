Талер 1811 года B (Баден, Карл Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1811 года со знаком B. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3600 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

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