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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1811 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1811 B
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
3 крейцера 1811
Средняя цена 140 $
Продажи
0 21

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1811
Средняя цена 140 $
Продажи
0 37
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