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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1803 года FE (Баден, Карл Фридрих)

Аверс монеты - Талер 1803 года FE - цена серебряной монеты - Баден, Карл Фридрих Реверс монеты - Талер 1803 года FE - цена серебряной монеты - Баден, Карл Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал Талер
  • Год 1803
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1803 года со знаком FE. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 14500 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден Талер 1803 FE на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
7022 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Баден Талер 1803 FE на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
7694 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Баден Талер 1803 FE на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Баден Талер 1803 FE на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1803 FE на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Баден Талер 1803 FE на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Баден Талер 1803 FE на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1803 FE на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1803 FE на аукционе Morton & Eden - June 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Баден Талер 1803 FE на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1803 FE на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1803 FE на аукционе SINCONA - October 25, 2017
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Баден Талер 1803 FE на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
Баден Талер 1803 FE на аукционе Auction World - July 18, 2016
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Баден Талер 1803 FE на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
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Баден Талер 1803 FE на аукционе Heritage - August 13, 2015
Баден Талер 1803 FE на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Баден Талер 1803 FE на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1803 FE на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Баден Талер 1803 FE на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1803 FE на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1803 FE на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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