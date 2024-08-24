Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1803 года FE (Баден, Карл Фридрих)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Фридрих
- Номинал Талер
- Год 1803
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1803 года со знаком FE. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 14500 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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