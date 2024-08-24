Талер 1803 года FE (Баден, Карл Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1803 года со знаком FE. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 14500 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность PROOF (4) UNC (9) AU (12) XF (6) F (1) Сохранность (слабы) MS67 (1) PF64 (4) CAMEO (4) Сервис NGC (5)

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