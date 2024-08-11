Баден Период: 1802-1871 1802-1871
2 талера 1844 года "Памятник" (Баден, Леопольд)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,120 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 42 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 2 талера
- Год 1844
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 талера 1844 года "Памятник". Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 18500 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
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