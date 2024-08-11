Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

2 талера 1844 года "Памятник" (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 2 талера 1844 года "Памятник" - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 2 талера 1844 года "Памятник" - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,120 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 2 талера
  • Год 1844
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 талера 1844 года "Памятник". Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 18500 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Numisbalt (1)
Баден 2 талера 1844 "Памятник" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Баден 2 талера 1844 "Памятник" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
21845 $
Цена в валюте аукциона 18500 EUR
Баден 2 талера 1844 "Памятник" на аукционе Künker - October 5, 2008
Продавец Künker
Дата 5 октября 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 талера 1844 "Памятник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Леопольда Монеты Бадена 1844 года Все баденские монеты баденские серебряные монеты баденские монеты номиналом 2 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск