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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Памятные монеты 2 талера Леопольда - Баден

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2 талера 1844

Памятник
Год Знак Описание Продажи Продажи
1844 0 3
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