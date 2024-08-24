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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1844 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1844 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 6 крейцеров 1844 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1844
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1844 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1399 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 140 USD. Торги состоялись 23 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Künker (1)
  • Sartor Numismatica (1)
  • Stephen Album (1)
Баден 6 крейцеров 1844 на аукционе Sartor Numismatica - October 28, 2022
Продавец Sartor Numismatica
Дата 28 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Баден 6 крейцеров 1844 на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 4, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Баден 6 крейцеров 1844 на аукционе Stephen Album - May 26, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 26 мая 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1844 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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