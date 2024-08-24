Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1844 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Stephen Album Rare Coins
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1844
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1844 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1399 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 140 USD. Торги состоялись 23 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stephen Album (1)
Продавец Sartor Numismatica
Дата 28 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Продавец Stephen Album
Дата 26 мая 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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