Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Дукат 1844 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,671 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Дукат
- Год 1844
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1844 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1309 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 4500 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
3850 $
Цена в валюте аукциона 500000 JPY
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
2716 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 28 июня 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи Дукат 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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