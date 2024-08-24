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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Дукат 1844 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Дукат 1844 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Дукат 1844 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,671 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Дукат
  • Год 1844
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1844 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1309 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 4500 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден Дукат 1844 на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
3850 $
Цена в валюте аукциона 500000 JPY
Баден Дукат 1844 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
2716 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Баден Дукат 1844 на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1844 на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1844 на аукционе Coin Cabinet - June 28, 2020
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 июня 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Баден Дукат 1844 на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1844 на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1844 на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Баден Дукат 1844 на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1844 на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1844 на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1844 на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1844 на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Баден Дукат 1844 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1844 на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
Баден Дукат 1844 на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
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Баден Дукат 1844 на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность UNC
Цена
Баден Дукат 1844 на аукционе Leu - October 20, 2003
Продавец Leu
Дата 20 октября 2003
Сохранность AU
Цена
Баден Дукат 1844 на аукционе UBS - January 29, 2001
Продавец UBS
Дата 29 января 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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