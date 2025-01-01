flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de de Gran Bretaña 1632

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Angel Sin fecha (1625-1642)Sin "X"
Precio promedio
Ventas
00
Anverso
Reverso
Angel Sin fecha (1625-1642)"X" a la derecha
Precio promedio3700 $
Ventas
012
Anverso
Reverso
Angel Sin fecha (1625-1642)"X" a la izquierda
Precio promedio2800 $
Ventas
021
Anverso
Reverso
Angel Sin fecha (1631-1632) Monedas de Briot
Precio promedio
Ventas
00
Anverso
Reverso
Unite Sin fecha (1625-1642) Primer busto
Precio promedio3400 $
Ventas
0139
Anverso
Reverso
Unite Sin fecha (1625-1642) Segundo busto
Precio promedio4100 $
Ventas
1267
Anverso
Reverso
Unite Sin fecha (1625-1642) Tercer busto
Precio promedio7800 $
Ventas
059
Anverso
Reverso
Unite Sin fecha (1625-1642) Cuarto busto
Precio promedio3800 $
Ventas
021
Anverso
Reverso
Unite Sin fecha (1625-1642) Quinta cabeza
Precio promedio6200 $
Ventas
097
Anverso
Reverso
Unite Sin fecha (1625-1642) Sexto busto
Precio promedio5600 $
Ventas
124
Anverso
Reverso
Unite Sin fecha (1625-1642) Séptimo busto
Precio promedio7100 $
Ventas
010
Anverso
Reverso
Unite Sin fecha (1631-1639) Monedas de Briot
Precio promedio24000 $
Ventas
016
Anverso
Reverso
Doble corona Sin fecha (1625-1642) Primer busto
Precio promedio2100 $
Ventas
053
Anverso
Reverso
Doble corona Sin fecha (1625-1642) Segundo busto
Precio promedio2100 $
Ventas
046
Anverso
Reverso
Doble corona Sin fecha (1625-1642) Segundo bustoEl busto divide la leyenda
Precio promedio1900 $
Ventas
010
Anverso
Reverso
Doble corona Sin fecha (1625-1642) Tercer busto
Precio promedio1800 $
Ventas
016
Anverso
Reverso
Doble corona Sin fecha (1625-1642) Cuarto busto
Precio promedio2200 $
Ventas
053
Anverso
Reverso
Doble corona Sin fecha (1625-1642) Quinta cabeza
Precio promedio3600 $
Ventas
03
Anverso
Reverso
Doble corona Sin fecha (1625-1649) Sexto busto
Precio promedio1600 $
Ventas
021
Anverso
Reverso
Doble corona Sin fecha (1631-1639) Monedas de Briot
Precio promedio19000 $
Ventas
019
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1642) Primer busto
Precio promedio1700 $
Ventas
062
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1642) Segundo busto
Precio promedio1100 $
Ventas
1104
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1642) Segundo bustoAncla bajo el retrato
Precio promedio2200 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1642) Segundo busto"CR"
Precio promedio990 $
Ventas
015
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1642) Tercer busto
Precio promedio1100 $
Ventas
05
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1649) Cuarto busto
Precio promedio1200 $
Ventas
095
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1642) Quinta cabeza
Precio promedio3400 $
Ventas
02
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1649) Sexto busto
Precio promedio11000 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1631-1639) Monedas de Briot
Precio promedio
Ventas
00

Monedas de plata

Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1642) Primer tipo de jinete
Precio promedio3600 $
Ventas
2110
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1642) Primer tipo de jinetePluma sobre el escudo
Precio promedio8300 $
Ventas
012
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1649) Segundo tipo de jinete
Precio promedio3200 $
Ventas
076
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1649) Segundo tipo de jinetePluma sobre el escudo
Precio promedio3300 $
Ventas
286
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1642) Tercer tipo de jinete
Precio promedio8500 $
Ventas
190
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1642) Tercer tipo de jinetePluma sobre el escudo
Precio promedio2800 $
Ventas
044
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1642) Tercer tipo de jineteLínea bajo el jinete
Precio promedio7900 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1631-1632) Monedas de Briot
Precio promedio3100 $
Ventas
167
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1625-1642) Primer tipo de jineteLínea bajo el jinete
Precio promedio2600 $
Ventas
025
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1625-1642) Primer tipo de jinete
Precio promedio530 $
Ventas
179
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1625-1642) Primer tipo de jinetePluma sobre el escudo
Precio promedio1300 $
Ventas
019
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1625-1642) Segundo tipo de jinete"CR" encima del escudo
Precio promedio350 $
Ventas
286
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1625-1642) Segundo tipo de jinete"CR" encima del escudo. Pluma sobre el escudo
Precio promedio1300 $
Ventas
019
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1625-1642) Segundo tipo de jinetePluma sobre el escudo. Sin "CR"
Precio promedio1900 $
Ventas
05
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1625-1642) Segundo tipo de jineteEscudo ovalado. "CR" dividido por escudo
Precio promedio330 $
Ventas
587
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1625-1642) Segundo tipo de jinetePluma sobre el escudo. Escudo ovalado
Precio promedio
Ventas
00
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1625-1642) Tercer tipo de jinete
Precio promedio300 $
Ventas
5382
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1625-1642) Tercer tipo de jinetePluma sobre el escudo
Precio promedio330 $
Ventas
039
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1625-1649) Cuarto tipo de jinete
Precio promedio270 $
Ventas
8198
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1625-1649) Cuarto tipo de jinete(P) sobre el escudo
Precio promedio260 $
Ventas
09
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1625-1649) Cuarto tipo de jineteCaballo pequeño
Precio promedio
Ventas
00
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1631-1632) Primera emisión de Briot
Precio promedio3200 $
Ventas
130
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1625-1642) Primer tipo de retrato
Precio promedio4100 $
Ventas
2110
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1625-1642) Primer tipo de retratoPluma sobre el escudo
Precio promedio4400 $
Ventas
111
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1625-1642) Segundo tipo de retrato
Precio promedio500 $
Ventas
050
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1625-1642) Segundo tipo de retratoPluma sobre el escudo
Precio promedio3600 $
Ventas
058
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1625-1642) Segundo tipo de retratoPluma sobre el escudo. Cruz en el escudo
Precio promedio7300 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1625-1642) Tercer tipo de retrato
Precio promedio1200 $
Ventas
275
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1625-1642) Tercer tipo de retratoPluma sobre el escudo
Precio promedio2500 $
Ventas
031
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retratoHay un contorno
Precio promedio820 $
Ventas
3139
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retratoSin contorno
Precio promedio790 $
Ventas
5259
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retratoPluma sobre el escudo. Hay un contorno
Precio promedio2000 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retratoPluma sobre el escudo. Sin contorno
Precio promedio2800 $
Ventas
126
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1625-1642) Quinto tipo de retrato
Precio promedio710 $
Ventas
4207
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1625-1642) Quinto tipo de retrato"N" en el reverso está invertida
Precio promedio430 $
Ventas
012
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1625-1649) Sexto tipo de retrato
Precio promedio160 $
Ventas
10330
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1625-1649) Sexto tipo de retratoRetrato pequeño
Precio promedio1900 $
Ventas
02
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1631-1632) Primera emisión de Briot
Precio promedio2300 $
Ventas
022
Anverso
Reverso
6 peniques Sin fecha (1625-1642) Tercer tipo de retrato"CR" encima del escudo
Precio promedio230 $
Ventas
018
Anverso
Reverso
6 peniques Sin fecha (1625-1642) Tercer tipo de retratoPluma sobre el escudo
Precio promedio960 $
Ventas
016
Anverso
Reverso
6 peniques Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retrato"CR"
Precio promedio290 $
Ventas
137
Anverso
Reverso
6 peniques Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retratoSin "CR"
Precio promedio490 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
6 peniques Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retratoSin contorno
Precio promedio120 $
Ventas
249
Anverso
Reverso
6 peniques Sin fecha (1625-1642) Quinto tipo de retrato
Precio promedio730 $
Ventas
2108
Anverso
Reverso
6 peniques Sin fecha (1625-1642) Quinto tipo de retratoLirnye krestoviny
Precio promedio1300 $
Ventas
04
Anverso
Reverso
6 peniques Sin fecha (1625-1642) Sexto tipo de retrato
Precio promedio130 $
Ventas
242
Anverso
Reverso
6 peniques Sin fecha (1631-1632) Primera emisión de Briot
Precio promedio1000 $
Ventas
067
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) RosaHay un contorno
Precio promedio80 $
Ventas
115
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) RosaSin contorno
Precio promedio190 $
Ventas
09
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) Segundo tipo de retratoEscudo ovalado
Precio promedio430 $
Ventas
010
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) Segundo tipo de retratoPluma sobre el escudo
Precio promedio160 $
Ventas
02
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) Tercer tipo de retrato
Precio promedio260 $
Ventas
03
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) Tercer tipo de retratoPluma sobre el escudo
Precio promedio45 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retratoSin contorno. "CR" dividido por escudo
Precio promedio190 $
Ventas
19
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retratoHay un contorno. "CR" dividido por escudo
Precio promedio350 $
Ventas
05
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retratoSin "CR"
Precio promedio120 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retratoEl escudo es más redondo. Sin contorno
Precio promedio130 $
Ventas
126
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retratoBorde en el anverso o en ambos lados
Precio promedio160 $
Ventas
126
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retrato(P). (R)
Precio promedio57000 $
Ventas
016
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) Quinto tipo de retrato
Precio promedio140 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) Primera emisión de Briot
Precio promedio550 $
Ventas
042
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1625-1642) RosaEs un contorno
Precio promedio100 $
Ventas
16
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1625-1642) RosaSin contorno
Precio promedio230 $
Ventas
010
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1625-1642) Segundo tipo de retratoEs un contorno
Precio promedio25 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1625-1642) Segundo tipo de retratoSin contorno
Precio promedio120 $
Ventas
04
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1625-1642) Tercer tipo de retratoSin contorno
Precio promedio170 $
Ventas
02
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1625-1642) Tercer tipo de retratoContorno en un lado
Precio promedio180 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retrato"CR" dividido por escudo. Sin contorno
Precio promedio140 $
Ventas
04
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retratoSin "CR". Es un contorno
Precio promedio180 $
Ventas
011
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retratoSin "CR". Sin contorno
Precio promedio140 $
Ventas
319
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1625-1642) Quinto tipo de retrato
Precio promedio70 $
Ventas
06
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1631-1632) Primera emisión de Briot
Precio promedio430 $
Ventas
028
Anverso
Reverso
Medio Penique Sin fecha (1625-1649) Rosa
Precio promedio130 $
Ventas
042

Monedas de cobre

Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1625-1649)
Precio promedio90 $
Ventas
144
Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1625-1649)CARA
Precio promedio450 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1625-1649)Clip
Precio promedio6500 $
Ventas
04
Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1625-1649)Hay un contorno
Precio promedio170 $
Ventas
013
Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1625-1649) Rosa
Precio promedio160 $
Ventas
061

Monedas de prueba

Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B
Precio promedio620 $
Ventas
063
