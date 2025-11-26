flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete". Pluma sobre el escudo (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Pluma sobre el escudo

Anverso 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso28,28 g
  • Diámetro43 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:8300 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (12)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete". Pluma sobre el escudo. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1237 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 36000. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
3427 $
Precio en la divisa de la subasta 2700 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 de septiembre de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha17 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
8586 $
Precio en la divisa de la subasta 6500 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónAU
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 13 de diciembre de 2023
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Stack's - 24 de agosto de 2022
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Stack's - 24 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha24 de agosto de 2022
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 4 de mayo de 2022
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 4 de mayo de 2022
VendedorSpink
Fecha4 de mayo de 2022
ConservaciónG
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta DNW - 20 de septiembre de 2018
VendedorDNW
Fecha20 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta DNW - 14 de diciembre de 2017
VendedorDNW
Fecha14 de diciembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta DNW - 15 de septiembre de 2017
VendedorDNW
Fecha15 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta CNG - 3 de enero de 2011
VendedorCNG
Fecha3 de enero de 2011
ConservaciónVF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Stack's - 25 de abril de 2008
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Stack's - 25 de abril de 2008
VendedorStack's
Fecha25 de abril de 2008
ConservaciónVF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 27 de junio de 2007
VendedorSpink
Fecha27 de junio de 2007
ConservaciónXF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de jinete"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de jinete" es de 8300 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de jinete"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de jinete"?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

