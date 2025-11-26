1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete". Pluma sobre el escudo (Gran Bretaña, Carlos I)
Variedad: Pluma sobre el escudo
Foto hecha por: Numismatica Ars Classica
Detalles técnicos
- MetalPlata
- Peso28,28 g
- Diámetro43 mm
- CantoLiso
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoCarlos I
- Valor nominal1 Corona
- AñoSin fecha (1625-1642)
- GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete". Pluma sobre el escudo. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1237 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 36000. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de jinete"?
Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de jinete" es de 8300 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de jinete"?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de jinete"?
Para vender 1 Corona del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.