Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952
Monedas de plata 1 Corona de Carlos I - Gran Bretaña
1 Corona 1625Primer tipo de jinete
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)2110Sin fecha (1625-1642)Pluma sobre el escudo012
1 Corona 1625Segundo tipo de jinete
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1649)076Sin fecha (1625-1649)Pluma sobre el escudo286
1 Corona 1625Tercer tipo de jinete
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)190Sin fecha (1625-1642)Pluma sobre el escudo044Sin fecha (1625-1642)Línea bajo el jinete01
1 Corona 1642Cuarto tipo de jinete
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1642-1649)094
1 Corona 1642Quinto tipo de jinete
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1642-1649)025
1 Corona 1631Monedas de Briot
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1631-1632)167
Secciones populares