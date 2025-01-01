flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de plata 1 Corona de Carlos I - Gran Bretaña

1 Corona 1625

Primer tipo de jinete
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)2110Sin fecha (1625-1642)Pluma sobre el escudo012
1 Corona 1625

Segundo tipo de jinete
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1649)076Sin fecha (1625-1649)Pluma sobre el escudo286
1 Corona 1625

Tercer tipo de jinete
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)190Sin fecha (1625-1642)Pluma sobre el escudo044Sin fecha (1625-1642)Línea bajo el jinete01
1 Corona 1642

Cuarto tipo de jinete
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1642-1649)094
1 Corona 1642

Quinto tipo de jinete
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1642-1649)025
1 Corona 1631

Monedas de Briot
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1631-1632)167
