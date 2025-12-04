flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso30 g
  • Diámetro44 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1631-1632)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3100 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (66)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 32327 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 28800. La subasta tuvo lugar el 7 de enero de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
1500 $
Precio en la divisa de la subasta 1500 USD
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Heritage - 16 de marzo de 2025
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Heritage - 16 de marzo de 2025
VendedorHeritage
Fecha16 de marzo de 2025
ConservaciónVF30 NGC
Precio
3240 $
Precio en la divisa de la subasta 3240 USD
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Heritage - 16 de marzo de 2025
VendedorHeritage
Fecha16 de marzo de 2025
ConservaciónVF30 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 11 de diciembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha11 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Heritage - 18 de febrero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónVF20 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Heritage - 18 de febrero de 2024
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Heritage - 18 de febrero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónVF20 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Spink - 13 de diciembre de 2023
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Spink - 18 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha18 de octubre de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta CNG - 8 de octubre de 2022
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta CNG - 8 de octubre de 2022
VendedorCNG
Fecha8 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Spink - 6 de septiembre de 2022
VendedorSpink
Fecha6 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Stack's - 24 de agosto de 2022
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Stack's - 24 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha24 de agosto de 2022
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta CNG - 12 de mayo de 2022
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta CNG - 12 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha12 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Spink - 4 de mayo de 2022
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Spink - 4 de mayo de 2022
VendedorSpink
Fecha4 de mayo de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Goldberg - 3 de febrero de 2021
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Goldberg - 3 de febrero de 2021
VendedorGoldberg
Fecha3 de febrero de 2021
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta CNG - 20 de enero de 2021
VendedorCNG
Fecha20 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 27 de noviembre de 2020
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha27 de noviembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 Corona del Sin fecha (1631-1632). "Monedas de Briot"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 Corona del Sin fecha (1631-1632). "Monedas de Briot" es de 3100 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1631-1632). "Monedas de Briot"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1631-1632) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1631-1632). "Monedas de Briot"?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1631-1632), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

