Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952
Catálogo de monedas de Carlos I (1625-1649)
Monedas agregadas en total: 173
Catálogo de monedasCarlos I1625-1649
Precios y descripción de las monedas de Carlos I
FotoDescripciónMetalPrecio prom.UNCPrecio prom.PROOFVentas
Plata$2,000-01
Gran Bretaña, Carlos I
1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". Pluma sobre el escudo. Hay un contorno
Oro$12,000-016
Gran Bretaña, Carlos I
1/2 unite 1643
Oro$1,100-1104
Gran Bretaña, Carlos I
1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto"
Oro$63,000-079
Gran Bretaña, Carlos I
3 unite 1642 "Retrato pequeño"
Oro--00
Gran Bretaña, Carlos I
1/2 unite 1645 Br
Oro$15,000-07
Gran Bretaña, Carlos I
Unite 1642. Declaración de dos líneas
Oro$5,600-124
Gran Bretaña, Carlos I
Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto"
Oro$200,000-04
Gran Bretaña, Carlos I
3 unite 1643 "Retrato pequeño"
Oro$23,000-047
Gran Bretaña, Carlos I
Unite 1643 "Retrato acortado"
Oro$3,700-012
Gran Bretaña, Carlos I
Angel Sin fecha (1625-1642). "X" a la derecha
Oro$72,000-02
Gran Bretaña, Carlos I
3 unite 1644 OX "Gran retrato"
Oro$7,800$35,000059
Gran Bretaña, Carlos I
Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto"
Oro$16,000-08
Gran Bretaña, Carlos I
Unite 1644 OX "Retrato en relieve bajo"
Oro$20,000-01
Gran Bretaña, Carlos I
Unite 1645 "Retrato acortado"
Oro$3,400-0139
Gran Bretaña, Carlos I
Unite Sin fecha (1625-1642) "Primer busto"
Oro$93,000-065
Gran Bretaña, Carlos I
3 unite 1643 "Gran retrato"
Oro$2,800-021
Gran Bretaña, Carlos I
Angel Sin fecha (1625-1642). "X" a la izquierda
Oro$20,000-016
Gran Bretaña, Carlos I
Unite 1644 OX "Retrato acortado"
Oro$18,000-08
Gran Bretaña, Carlos I
Unite 1642. Declaración de tres líneas
Oro--00
Gran Bretaña, Carlos I
1/2 unite 1642
Oro$2,200-053
Gran Bretaña, Carlos I
Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto"
Oro$93,000-037
Gran Bretaña, Carlos I
3 unite 1644 OXON "Gran retrato"
Oro$19,000-01
Gran Bretaña, Carlos I
Unite 1643 "Retrato alargado"
Oro$24,000-016
Gran Bretaña, Carlos I
Unite Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot"
Oro$7,400-03
Gran Bretaña, Carlos I
Unite 1645 OX "Retrato acortado"
Oro$19,000-019
Gran Bretaña, Carlos I
Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot"
Oro$2,100-053
Gran Bretaña, Carlos I
Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto"
Oro$6,200-097
Gran Bretaña, Carlos I
Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza"
Oro$11,000-01
Gran Bretaña, Carlos I
1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto"
Oro$990-015
Gran Bretaña, Carlos I
1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto". "CR"
Oro--00
Gran Bretaña, Carlos I
Unite 1645 Br "Retrato acortado"
Oro$4,100-1267
Gran Bretaña, Carlos I
Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto"
Oro$3,600-03
Gran Bretaña, Carlos I
Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza"
Oro--00
Gran Bretaña, Carlos I
1/2 unite 1644 OX
Oro--00
Gran Bretaña, Carlos I
Angel Sin fecha (1625-1642). Sin "X"
Oro$1,800-016
Gran Bretaña, Carlos I
Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto"
Oro$1,600-021
Gran Bretaña, Carlos I
Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto"
Oro$1,200-095
Gran Bretaña, Carlos I
1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto"
Oro$2,100-046
Gran Bretaña, Carlos I
Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto"
Oro--00
Gran Bretaña, Carlos I
Angel Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot"
Oro$38,000-02
Gran Bretaña, Carlos I
Unite 1646 OX "Retrato acortado"
Oro$7,100-010
Gran Bretaña, Carlos I
Unite Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto"
Oro$1,700-062
Gran Bretaña, Carlos I
1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto"
Oro$3,800-021
Gran Bretaña, Carlos I
Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto"
Oro$1,100-05
Gran Bretaña, Carlos I
1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto"
Oro$1,900-010
Gran Bretaña, Carlos I
Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto". El busto divide la leyenda
Oro$3,400-02
Gran Bretaña, Carlos I
1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza"
Oro--00
Gran Bretaña, Carlos I
3 unite 1643 OXON "Gran retrato"
Oro--00
Gran Bretaña, Carlos I
1 Corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot"
Oro$2,200-01
Gran Bretaña, Carlos I
1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto". Ancla bajo el retrato
Secciones populares