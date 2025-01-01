flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Catálogo de monedas de Carlos I (1625-1649)

Período de Carlos I
Catálogo de monedasCarlos I1625-1649
coinOro
coinPlata
coinCobre
coinPrueba
coinMonedas de asedio
Año de la moneda

Precios y descripción de las monedas de Carlos I

FotoDescripciónMetalPrecio prom.UNCPrecio prom.PROOFVentas
Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". Pluma sobre el escudo. Hay un contorno
Plata$2,000-01Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
1/2 unite 1643
Oro$12,000-016Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto"
Oro$1,100-1104Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
3 unite 1642 "Retrato pequeño"
Oro$63,000-079Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
1/2 unite 1645 Br
Oro--00Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Unite 1642. Declaración de dos líneas
Oro$15,000-07Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto"
Oro$5,600-124Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
3 unite 1643 "Retrato pequeño"
Oro$200,000-04Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Unite 1643 "Retrato acortado"
Oro$23,000-047Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Angel Sin fecha (1625-1642). "X" a la derecha
Oro$3,700-012Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
3 unite 1644 OX "Gran retrato"
Oro$72,000-02Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto"
Oro$7,800$35,000059Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Unite 1644 OX "Retrato en relieve bajo"
Oro$16,000-08Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Unite 1645 "Retrato acortado"
Oro$20,000-01Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Unite Sin fecha (1625-1642) "Primer busto"
Oro$3,400-0139Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
3 unite 1643 "Gran retrato"
Oro$93,000-065Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Angel Sin fecha (1625-1642). "X" a la izquierda
Oro$2,800-021Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Unite 1644 OX "Retrato acortado"
Oro$20,000-016Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Unite 1642. Declaración de tres líneas
Oro$18,000-08Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
1/2 unite 1642
Oro--00Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto"
Oro$2,200-053Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
3 unite 1644 OXON "Gran retrato"
Oro$93,000-037Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Unite 1643 "Retrato alargado"
Oro$19,000-01Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Unite Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot"
Oro$24,000-016Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Unite 1645 OX "Retrato acortado"
Oro$7,400-03Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot"
Oro$19,000-019Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto"
Oro$2,100-053Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza"
Oro$6,200-097Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto"
Oro$11,000-01Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto". "CR"
Oro$990-015Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Unite 1645 Br "Retrato acortado"
Oro--00Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto"
Oro$4,100-1267Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza"
Oro$3,600-03Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
1/2 unite 1644 OX
Oro--00Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Angel Sin fecha (1625-1642). Sin "X"
Oro--00Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto"
Oro$1,800-016Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto"
Oro$1,600-021Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto"
Oro$1,200-095Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto"
Oro$2,100-046Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Angel Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot"
Oro--00Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Unite 1646 OX "Retrato acortado"
Oro$38,000-02Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Unite Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto"
Oro$7,100-010Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto"
Oro$1,700-062Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto"
Oro$3,800-021Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto"
Oro$1,100-05Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto". El busto divide la leyenda
Oro$1,900-010Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza"
Oro$3,400-02Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
3 unite 1643 OXON "Gran retrato"
Oro--00Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
1 Corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot"
Oro--00Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Carlos I
1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto". Ancla bajo el retrato
Oro$2,200-01
