flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso4,5 g
  • Oro puro (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalDoble corona
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2100 USD
Gráfico de ventas en subastas Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (53)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Doble corona de Sin fecha (1625-1642) "Primer busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 5142 vendido en la subasta Spink por GBP 5000. La subasta tuvo lugar el 29 de marzo de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
3840 $
Precio en la divisa de la subasta 3840 USD
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
2074 $
Precio en la divisa de la subasta 1600 GBP
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Heritage - 22 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Nihon - 15 de diciembre de 2024
VendedorNihon
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta CNG - 29 de mayo de 2024
VendedorCNG
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Stack's - 13 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha13 de enero de 2024
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta CNG - 20 de septiembre de 2023
VendedorCNG
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Münzenonline - 28 de abril de 2023
VendedorMünzenonline
Fecha28 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta NOONANS - 5 de abril de 2023
VendedorNOONANS
Fecha5 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta NOONANS - 5 de abril de 2023
VendedorNOONANS
Fecha5 de abril de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta NOONANS - 5 de abril de 2023
VendedorNOONANS
Fecha5 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Spink - 3 de abril de 2023
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta HARMERS - 26 de septiembre de 2022
VendedorHARMERS
Fecha26 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta St James’s - 22 de septiembre de 2022
VendedorSt James’s
Fecha22 de septiembre de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Schulman - 12 de abril de 2022
VendedorSchulman
Fecha12 de abril de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Auction World - 17 de octubre de 2021
VendedorAuction World
Fecha17 de octubre de 2021
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer busto" es de 2100 USD. La moneda contiene 4,1265 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 552,81 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Doble corona del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer busto"?

Para vender Doble corona del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

