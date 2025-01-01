flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de oro Doble corona de Carlos I - Gran Bretaña

Doble corona 1625

Primer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)053
Doble corona 1625

Segundo busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)046Sin fecha (1625-1642)El busto divide la leyenda010
Doble corona 1625

Tercer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)016
Doble corona 1625

Cuarto busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)053
Doble corona 1625

Quinta cabeza
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)03
Doble corona 1625

Sexto busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1649)021
Doble corona 1631

Monedas de Briot
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1631-1639)019
