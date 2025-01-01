Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952
Monedas de oro Doble corona de Carlos I - Gran Bretaña
Doble corona 1625Primer busto
Doble corona 1625Segundo busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)046Sin fecha (1625-1642)El busto divide la leyenda010
Doble corona 1625Tercer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)016
Doble corona 1625Cuarto busto
Doble corona 1625Quinta cabeza
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)03
Doble corona 1625Sexto busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1649)021
Doble corona 1631Monedas de Briot
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1631-1639)019
