Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso4,5 g
  • Oro puro (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalDoble corona
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1800 USD
Gráfico de ventas en subastas Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (16)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Doble corona de Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1607 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 2900. La subasta tuvo lugar el 15 de mayo de 2023.

Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Sovereign Rarities - 19 de noviembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
951 $
Precio en la divisa de la subasta 750 GBP
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónF
Precio
799 $
Precio en la divisa de la subasta 600 GBP
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Auction World - 14 de julio de 2024
VendedorAuction World
Fecha14 de julio de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Künker - 24 de junio de 2022
VendedorKünker
Fecha24 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Spink - 28 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha28 de enero de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Heritage - 10 de septiembre de 2014
VendedorHeritage
Fecha10 de septiembre de 2014
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Heritage - 6 de enero de 2014
VendedorHeritage
Fecha6 de enero de 2014
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Spink - 2 de diciembre de 2013
VendedorSpink
Fecha2 de diciembre de 2013
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Goldberg - 6 de febrero de 2013
VendedorGoldberg
Fecha6 de febrero de 2013
ConservaciónVF35 NGC
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta CNG - 23 de mayo de 2012
VendedorCNG
Fecha23 de mayo de 2012
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Baldwin's of St. James's - 18 de noviembre de 2011
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha18 de noviembre de 2011
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Spink - 24 de junio de 2010
VendedorSpink
Fecha24 de junio de 2010
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Heritage - 30 de mayo de 2008
VendedorHeritage
Fecha30 de mayo de 2008
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Goldberg - 13 de septiembre de 2006
VendedorGoldberg
Fecha13 de septiembre de 2006
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Spink - 8 de octubre de 2003
VendedorSpink
Fecha8 de octubre de 2003
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Tercer busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Tercer busto" es de 1800 USD. La moneda contiene 4,1265 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 552,81 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Tercer busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Doble corona del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Tercer busto"?

Para vender Doble corona del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

