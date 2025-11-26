flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso4,5 g
  • Oro puro (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalDoble corona
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3600 USD
Gráfico de ventas en subastas Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Doble corona de Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 13 vendido en la subasta NOONANS por GBP 5500. La subasta tuvo lugar el 4 de abril de 2023.

Estado de conservación
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta NOONANS - 5 de abril de 2023
VendedorNOONANS
Fecha5 de abril de 2023
ConservaciónAU
Precio
6874 $
Precio en la divisa de la subasta 5500 GBP
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Künker - 15 de marzo de 2013
VendedorKünker
Fecha15 de marzo de 2013
ConservaciónVF
Precio
443 $
Precio en la divisa de la subasta 340 EUR
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Spink - 30 de noviembre de 2005
VendedorSpink
Fecha30 de noviembre de 2005
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Quinta cabeza"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Quinta cabeza" es de 3600 USD. La moneda contiene 4,1265 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 552,81 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Quinta cabeza"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Doble corona del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Quinta cabeza"?

Para vender Doble corona del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

