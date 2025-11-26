flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso4,5 g
  • Oro puro (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalDoble corona
  • AñoSin fecha (1625-1649)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1600 USD
Gráfico de ventas en subastas Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (21)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Doble corona de Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1616 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 3800. La subasta tuvo lugar el 15 de mayo de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
2449 $
Precio en la divisa de la subasta 2200 CHF
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
4230 $
Precio en la divisa de la subasta 3800 CHF
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta NOONANS - 5 de abril de 2023
VendedorNOONANS
Fecha5 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta DNW - 9 de marzo de 2022
VendedorDNW
Fecha9 de marzo de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta Stack's - 18 de agosto de 2021
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta Stack's - 18 de agosto de 2021
VendedorStack's
Fecha18 de agosto de 2021
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta CNG - 12 de septiembre de 2018
VendedorCNG
Fecha12 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta Heritage - 11 de septiembre de 2018
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta Heritage - 11 de septiembre de 2018
VendedorHeritage
Fecha11 de septiembre de 2018
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta London Coins - 4 de diciembre de 2017
VendedorLondon Coins
Fecha4 de diciembre de 2017
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta Baldwin's of St. James's - 21 de septiembre de 2017
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha21 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta Baldwin's of St. James's - 21 de septiembre de 2017
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha21 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta DNW - 15 de septiembre de 2017
VendedorDNW
Fecha15 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta DNW - 9 de junio de 2016
VendedorDNW
Fecha9 de junio de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta DNW - 9 de junio de 2016
VendedorDNW
Fecha9 de junio de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta Spink - 2 de diciembre de 2013
VendedorSpink
Fecha2 de diciembre de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2013
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta CNG - 23 de mayo de 2012
VendedorCNG
Fecha23 de mayo de 2012
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta Heritage - 1 de mayo de 2012
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta Heritage - 1 de mayo de 2012
VendedorHeritage
Fecha1 de mayo de 2012
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1649) "Sexto busto" en subasta Spink - 28 de marzo de 2012
VendedorSpink
Fecha28 de marzo de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Doble corona del Sin fecha (1625-1649). "Sexto busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Doble corona del Sin fecha (1625-1649). "Sexto busto" es de 1600 USD. La moneda contiene 4,1265 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 552,81 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Doble corona del Sin fecha (1625-1649). "Sexto busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Doble corona del Sin fecha (1625-1649) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Doble corona del Sin fecha (1625-1649). "Sexto busto"?

Para vender Doble corona del Sin fecha (1625-1649), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Carlos IMonedas de Gran Bretaña en 1625Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal Doble coronaSubastas numismáticas