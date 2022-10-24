flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso4,5 g
  • Oro puro (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalDoble corona
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2200 USD
Gráfico de ventas en subastas Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (53)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Doble corona de Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1123 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 6500. La subasta tuvo lugar el 24 de octubre de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
1343 $
Precio en la divisa de la subasta 1000 GBP
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Lockdales Auctioneers - 19 de marzo de 2025
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha19 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
546 $
Precio en la divisa de la subasta 420 GBP
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 17 de julio de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha17 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta NOONANS - 7 de febrero de 2024
VendedorNOONANS
Fecha7 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Künker - 1 de febrero de 2024
VendedorKünker
Fecha1 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Stack's - 16 de enero de 2024
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Stack's - 16 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha16 de enero de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Bruun Rasmussen - 7 de noviembre de 2023
VendedorBruun Rasmussen
Fecha7 de noviembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Auction World - 15 de octubre de 2023
VendedorAuction World
Fecha15 de octubre de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta CNG - 24 de mayo de 2023
VendedorCNG
Fecha24 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónG
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Spink - 7 de julio de 2021
VendedorSpink
Fecha7 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Baldwin's of St. James's - 9 de diciembre de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha9 de diciembre de 2020
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Künker - 31 de enero de 2019
VendedorKünker
Fecha31 de enero de 2019
ConservaciónXF40 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto busto" es de 2200 USD. La moneda contiene 4,1265 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 552,81 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Doble corona del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto busto"?

Para vender Doble corona del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

