Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso4,5 g
  • Oro puro (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalDoble corona
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2100 USD
Gráfico de ventas en subastas Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (46)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Doble corona de Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1603 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 19000. La subasta tuvo lugar el 15 de mayo de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
1612 $
Precio en la divisa de la subasta 1200 GBP
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Nihon - 15 de junio de 2025
VendedorNihon
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
2498 $
Precio en la divisa de la subasta 360000 JPY
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Mowbray Collectables - 14 de marzo de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta CNG - 12 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha12 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta DNW - 2 de febrero de 2021
VendedorDNW
Fecha2 de febrero de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Spink - 17 de enero de 2021
VendedorSpink
Fecha17 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta DNW - 15 de noviembre de 2018
VendedorDNW
Fecha15 de noviembre de 2018
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto" es de 2100 USD. La moneda contiene 4,1265 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 552,81 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Doble corona del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto"?

Para vender Doble corona del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
