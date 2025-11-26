flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso4,5 g
  • Oro puro (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalDoble corona
  • AñoSin fecha (1631-1639)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:19000 USD
Gráfico de ventas en subastas Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (19)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Doble corona de Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1236 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 65000. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
22000 $
Precio en la divisa de la subasta 22000 USD
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
71543 $
Precio en la divisa de la subasta 65000 CHF
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta NOONANS - 7 de febrero de 2024
VendedorNOONANS
Fecha7 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta New York Sale - 14 de enero de 2021
VendedorNew York Sale
Fecha14 de enero de 2021
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta Baldwin's of St. James's - 9 de diciembre de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha9 de diciembre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2019
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta New York Sale - 10 de enero de 2018
VendedorNew York Sale
Fecha10 de enero de 2018
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta Baldwin's of St. James's - 27 de junio de 2016
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha27 de junio de 2016
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta Stack's - 19 de agosto de 2015
VendedorStack's
Fecha19 de agosto de 2015
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2013
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta Bonhams - 3 de junio de 2013
VendedorBonhams
Fecha3 de junio de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta Spink - 4 de diciembre de 2012
VendedorSpink
Fecha4 de diciembre de 2012
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta Spink - 1 de diciembre de 2010
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2010
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta Spink - 5 de mayo de 2005
VendedorSpink
Fecha5 de mayo de 2005
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta Spink - 15 de mayo de 2003
VendedorSpink
Fecha15 de mayo de 2003
ConservaciónXF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Doble corona del Sin fecha (1631-1639). "Monedas de Briot"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Doble corona del Sin fecha (1631-1639). "Monedas de Briot" es de 19000 USD. La moneda contiene 4,1265 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 552,81 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Doble corona del Sin fecha (1631-1639). "Monedas de Briot"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Doble corona del Sin fecha (1631-1639) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Doble corona del Sin fecha (1631-1639). "Monedas de Briot"?

Para vender Doble corona del Sin fecha (1631-1639), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

