Doble corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" (Gran Bretaña, Carlos I)
Foto hecha por: Numismatica Ars Classica
Detalles técnicos
- MetalOro (0,917)
- Peso4,5 g
- Oro puro (0,1327 oz) 4,1265 g
- Diámetro27 mm
- CantoLiso
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoCarlos I
- Valor nominalDoble corona
- AñoSin fecha (1631-1639)
- GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de Doble corona de Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1236 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 65000. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Doble corona del Sin fecha (1631-1639). "Monedas de Briot"?
Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Doble corona del Sin fecha (1631-1639). "Monedas de Briot" es de 19000 USD. La moneda contiene 4,1265 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 552,81 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Doble corona del Sin fecha (1631-1639). "Monedas de Briot"?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de Doble corona del Sin fecha (1631-1639) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Doble corona del Sin fecha (1631-1639). "Monedas de Briot"?
Para vender Doble corona del Sin fecha (1631-1639), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.