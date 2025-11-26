flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto". El busto divide la leyenda (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: El busto divide la leyenda

Anverso Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" El busto divide la leyenda - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" El busto divide la leyenda - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso4,5 g
  • Oro puro (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalDoble corona
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1900 USD
Gráfico de ventas en subastas Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" El busto divide la leyenda - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (10)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Doble corona de Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto". El busto divide la leyenda. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 4355 vendido en la subasta Auction World por JPY 820000. La subasta tuvo lugar el 15 de julio de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta NOONANS - 5 de abril de 2023
VendedorNOONANS
Fecha5 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
1500 $
Precio en la divisa de la subasta 1200 GBP
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta V. GADOURY - 15 de octubre de 2022
VendedorV. GADOURY
Fecha15 de octubre de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
3500 $
Precio en la divisa de la subasta 3600 EUR
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Davissons Ltd. - 21 de julio de 2021
VendedorDavissons Ltd.
Fecha21 de julio de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Heritage - 28 de enero de 2021
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Heritage - 28 de enero de 2021
VendedorHeritage
Fecha28 de enero de 2021
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Heritage Eur - 17 de mayo de 2019
VendedorHeritage Eur
Fecha17 de mayo de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta DNW - 21 de febrero de 2019
VendedorDNW
Fecha21 de febrero de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta CNG - 23 de mayo de 2012
VendedorCNG
Fecha23 de mayo de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Stack's - 29 de abril de 2010
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Stack's - 29 de abril de 2010
VendedorStack's
Fecha29 de abril de 2010
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto" es de 1900 USD. La moneda contiene 4,1265 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 552,81 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Doble corona del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Doble corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto"?

Para vender Doble corona del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Carlos IMonedas de Gran Bretaña en 1625Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal Doble coronaSubastas numismáticas