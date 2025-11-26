flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1/2 unite 1644 OX (Gran Bretaña, Carlos I)

no imageno image

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso4,5 g
  • Oro puro (0,1327 oz) 4,1265 g
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1/2 unite
  • Año1644
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaOxford
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (0)

Precios de subastas

Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda

¿Dónde vender la moneda de 1/2 unite del 1644. OX?

Para vender 1/2 unite del 1644, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

