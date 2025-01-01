flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de de Gran Bretaña 1644

Monedas de oro

Anverso
Reverso
3 unite 1644 OXON Gran retrato
Precio promedio93000 $
Ventas
037
Anverso
Reverso
3 unite 1644 OX Gran retrato
Precio promedio72000 $
Ventas
02
Anverso
Reverso
Unite 1644 OX Retrato acortado
Precio promedio20000 $
Ventas
016
Anverso
Reverso
Unite 1644 OX Retrato en relieve bajo
Precio promedio16000 $
Ventas
08
Anverso
Reverso
1/2 unite 1644 OX
Precio promedio
Ventas
00
Anverso
Reverso
Doble corona Sin fecha (1625-1649) Sexto busto
Precio promedio1600 $
Ventas
021
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1649) Cuarto busto
Precio promedio1200 $
Ventas
095
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1649) Sexto busto
Precio promedio11000 $
Ventas
01

Monedas de plata

Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1649) Segundo tipo de jinete
Precio promedio3200 $
Ventas
076
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1649) Segundo tipo de jinetePluma sobre el escudo
Precio promedio3300 $
Ventas
286
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1642-1649) Cuarto tipo de jinete
Precio promedio3600 $
Ventas
094
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1642-1649) Quinto tipo de jinete
Precio promedio5400 $
Ventas
025
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1625-1649) Cuarto tipo de jinete
Precio promedio270 $
Ventas
8198
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1625-1649) Cuarto tipo de jinete(P) sobre el escudo
Precio promedio260 $
Ventas
09
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1625-1649) Cuarto tipo de jineteCaballo pequeño
Precio promedio
Ventas
00
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1642-1649) Quinto tipo de jinete
Precio promedio600 $
Ventas
151
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1625-1649) Sexto tipo de retrato
Precio promedio160 $
Ventas
10330
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1625-1649) Sexto tipo de retratoRetrato pequeño
Precio promedio1900 $
Ventas
02
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1642-1649) Séptimo tipo de retrato
Precio promedio1600 $
Ventas
140
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1642-1649) Séptimo tipo de retratoBusto ancho acortado
Precio promedio910 $
Ventas
041
Anverso
Reverso
6 peniques Sin fecha (1642-1649) Séptimo tipo de retrato
Precio promedio160 $
Ventas
18
Anverso
Reverso
6 peniques Sin fecha (1642-1649) Séptimo tipo de retratoBusto ancho acortado
Precio promedio880 $
Ventas
03
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) Séptimo tipo de retrato
Precio promedio160 $
Ventas
116
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1642-1649) Séptimo tipo de retrato
Precio promedio130 $
Ventas
012
Anverso
Reverso
Medio Penique Sin fecha (1625-1649) Rosa
Precio promedio130 $
Ventas
042

Monedas de cobre

Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1625-1649)
Precio promedio90 $
Ventas
144
Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1625-1649)CARA
Precio promedio450 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1625-1649)Clip
Precio promedio6500 $
Ventas
04
Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1625-1649)Hay un contorno
Precio promedio170 $
Ventas
013
Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1625-1649) Rosa
Precio promedio160 $
Ventas
061

Monedas de asedio

Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1644-1645)
Precio promedio
Ventas
00
Anverso
Reverso
2 chelines Sin fecha (1644-1645)
Precio promedio92000 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
2 chelines Sin fecha (1644-1645)
Precio promedio110000 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1644-1645)
Precio promedio37000 $
Ventas
01
Categoría
Año
Buscar