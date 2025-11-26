flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso1 g
  • Diámetro16 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal2 peniques (1/2 Groat)
  • AñoSin fecha (1642-1649)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:160 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (15)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) de Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1092 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 475. La subasta tuvo lugar el 3 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta CNG - 10 de septiembre de 2025
VendedorCNG
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
110 $
Precio en la divisa de la subasta 110 USD
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
40 $
Precio en la divisa de la subasta 40 USD
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta CNG - 13 de septiembre de 2023
VendedorCNG
Fecha13 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta NOONANS - 14 de julio de 2022
VendedorNOONANS
Fecha14 de julio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha18 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta CNG - 20 de mayo de 2020
VendedorCNG
Fecha20 de mayo de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta DNW - 22 de abril de 2020
VendedorDNW
Fecha22 de abril de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta CNG - 26 de septiembre de 2018
VendedorCNG
Fecha26 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Künker - 20 de octubre de 2016
VendedorKünker
Fecha20 de octubre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 28 de septiembre de 2016
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha28 de septiembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta CNG - 23 de mayo de 2012
VendedorCNG
Fecha23 de mayo de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta CNG - 24 de mayo de 2006
VendedorCNG
Fecha24 de mayo de 2006
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1642-1649). "Séptimo tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1642-1649). "Séptimo tipo de retrato" es de 160 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1642-1649). "Séptimo tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1642-1649) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1642-1649). "Séptimo tipo de retrato"?

Para vender 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1642-1649), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Carlos IMonedas de Gran Bretaña en 1642Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal 2 peniques (1/2 Groat)Subastas numismáticas