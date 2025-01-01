flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de plata 2 peniques (1/2 Groat) de Carlos I - Gran Bretaña

type-coin
type-coin

2 peniques (1/2 Groat) 1625

Rosa
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)Hay un contorno115Sin fecha (1625-1642)Sin contorno09
type-coin
type-coin

2 peniques (1/2 Groat) 1625

Segundo tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)Escudo ovalado010Sin fecha (1625-1642)Pluma sobre el escudo02
type-coin
type-coin

2 peniques (1/2 Groat) 1625

Tercer tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)03Sin fecha (1625-1642)Pluma sobre el escudo01
type-coin
type-coin

2 peniques (1/2 Groat) 1625

Cuarto tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)Sin contorno. "CR" dividido por escudo19Sin fecha (1625-1642)Hay un contorno. "CR" dividido por escudo05Sin fecha (1625-1642)Sin "CR"01Sin fecha (1625-1642)El escudo es más redondo. Sin contorno126Sin fecha (1625-1642)Borde en el anverso o en ambos lados126Sin fecha (1625-1642)(P). (R)016
type-coin
type-coin

2 peniques (1/2 Groat) 1625

Quinto tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)01
type-coin
type-coin

2 peniques (1/2 Groat) 1642

Séptimo tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1642-1649)116
type-coin
type-coin

2 peniques (1/2 Groat) 1631

Primera emisión de Briot
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1631-1632)042
Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Carlos ITodas monedas británicasbritánicas monedas con valor nominal 2 peniques (1/2 Groat)Subastas numismáticas