Monedas de plata 2 peniques (1/2 Groat) de Carlos I - Gran Bretaña
2 peniques (1/2 Groat) 1625Rosa
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)Hay un contorno115Sin fecha (1625-1642)Sin contorno09
2 peniques (1/2 Groat) 1625Segundo tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)Escudo ovalado010Sin fecha (1625-1642)Pluma sobre el escudo02
2 peniques (1/2 Groat) 1625Tercer tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)03Sin fecha (1625-1642)Pluma sobre el escudo01
2 peniques (1/2 Groat) 1625Cuarto tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)Sin contorno. "CR" dividido por escudo19Sin fecha (1625-1642)Hay un contorno. "CR" dividido por escudo05Sin fecha (1625-1642)Sin "CR"01Sin fecha (1625-1642)El escudo es más redondo. Sin contorno126Sin fecha (1625-1642)Borde en el anverso o en ambos lados126Sin fecha (1625-1642)(P). (R)016
2 peniques (1/2 Groat) 1625Quinto tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)01
2 peniques (1/2 Groat) 1642Séptimo tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1642-1649)116
2 peniques (1/2 Groat) 1631Primera emisión de Briot
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1631-1632)042
