Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". Sin contorno. "CR" dividido por escudo (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Sin contorno. "CR" dividido por escudo

Anverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" Sin contorno "CR" dividido por escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" Sin contorno "CR" dividido por escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: TimeLine Auctions

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso1 g
  • Diámetro16 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal2 peniques (1/2 Groat)
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:190 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" Sin contorno "CR" dividido por escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (8)Variedades (6)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) de Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". Sin contorno. "CR" dividido por escudo. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 606 vendido en la subasta Spink por GBP 1100. La subasta tuvo lugar el 12 de diciembre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
82 $
Precio en la divisa de la subasta 60 GBP
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 11 de junio de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónF
Precio
20 $
Precio en la divisa de la subasta 15 GBP
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Spink - 20 de julio de 2021
VendedorSpink
Fecha20 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta DNW - 5 de mayo de 2021
VendedorDNW
Fecha5 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 2 de marzo de 2019
VendedorTimeLine Auctions
Fecha2 de marzo de 2019
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Pegasi Numismatics - 22 de mayo de 2018
VendedorPegasi Numismatics
Fecha22 de mayo de 2018
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta VAuctions - 22 de mayo de 2018
VendedorVAuctions
Fecha22 de mayo de 2018
ConservaciónXF
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato" es de 190 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

Para vender 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

