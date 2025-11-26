flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: VAuctions

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso1 g
  • Diámetro16 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal2 peniques (1/2 Groat)
  • AñoSin fecha (1631-1632)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:550 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (42)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) de Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 158 vendido en la subasta Classical Numismatic Group, LLC por USD 1500. La subasta tuvo lugar el 22 de mayo de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Morton & Eden - 23 de julio de 2025
VendedorMorton & Eden
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
608 $
Precio en la divisa de la subasta 450 GBP
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
88 $
Precio en la divisa de la subasta 70 CHF
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta CNG - 22 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta NOONANS - 30 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha30 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 11 de diciembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha11 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Spink - 26 de junio de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Stack's - 16 de enero de 2024
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Stack's - 16 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha16 de enero de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Heritage - 20 de abril de 2023
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Heritage - 20 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha20 de abril de 2023
ConservaciónVF25 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Heritage - 20 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha20 de abril de 2023
ConservaciónVF25 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Spink - 15 de enero de 2023
VendedorSpink
Fecha15 de enero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Davissons Ltd. - 9 de noviembre de 2022
VendedorDavissons Ltd.
Fecha9 de noviembre de 2022
ConservaciónVF25 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta CNG - 12 de mayo de 2022
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta CNG - 12 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha12 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Spink - 29 de abril de 2021
VendedorSpink
Fecha29 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Spink - 29 de abril de 2021
VendedorSpink
Fecha29 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta DNW - 21 de enero de 2021
VendedorDNW
Fecha21 de enero de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1631-1632). "Primera emisión de Briot"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1631-1632). "Primera emisión de Briot" es de 550 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1631-1632). "Primera emisión de Briot"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1631-1632) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1631-1632). "Primera emisión de Briot"?

Para vender 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1631-1632), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Carlos IMonedas de Gran Bretaña en 1631Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal 2 peniques (1/2 Groat)Subastas numismáticas