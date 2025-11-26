flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". (P). (R) (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: (P). (R)

Anverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" (P) (R) - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" (P) (R) - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso1 g
  • Diámetro16 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal2 peniques (1/2 Groat)
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:57000 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" (P) (R) - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (16)Variedades (6)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) de Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". (P). (R). Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30258 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 646250. La subasta tuvo lugar el 16 de mayo de 2014.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónVF30 PCGS
Precio
80 $
Precio en la divisa de la subasta 80 USD
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 26 de abril de 2023
VendedorCNG
Fecha26 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
475 $
Precio en la divisa de la subasta 475 USD
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 27 de octubre de 2022
VendedorStack's
Fecha27 de octubre de 2022
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 27 de octubre de 2022
VendedorStack's
Fecha27 de octubre de 2022
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 27 de octubre de 2022
VendedorStack's
Fecha27 de octubre de 2022
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 27 de octubre de 2022
VendedorStack's
Fecha27 de octubre de 2022
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 9 de septiembre de 2019
VendedorTimeLine Auctions
Fecha9 de septiembre de 2019
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Holding History Inc - 1 de junio de 2019
VendedorHolding History Inc
Fecha1 de junio de 2019
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Künker - 20 de octubre de 2016
VendedorKünker
Fecha20 de octubre de 2016
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Davissons Ltd. - 29 de abril de 2015
VendedorDavissons Ltd.
Fecha29 de abril de 2015
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Heritage - 17 de mayo de 2014
VendedorHeritage
Fecha17 de mayo de 2014
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 25 de septiembre de 2006
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha25 de septiembre de 2006
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 24 de mayo de 2006
VendedorCNG
Fecha24 de mayo de 2006
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 24 de mayo de 2006
VendedorCNG
Fecha24 de mayo de 2006
ConservaciónF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato" es de 57000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

Para vender 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

