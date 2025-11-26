flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato". Escudo ovalado (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Escudo ovalado

Anverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" Escudo ovalado - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" Escudo ovalado - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso1 g
  • Diámetro16 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal2 peniques (1/2 Groat)
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:430 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" Escudo ovalado - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (10)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) de Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato". Escudo ovalado. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 617 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 1600. La subasta tuvo lugar el 3 de mayo de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
120 $
Precio en la divisa de la subasta 120 USD
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
260 $
Precio en la divisa de la subasta 260 USD
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha18 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Spink - 14 de noviembre de 2019
VendedorSpink
Fecha14 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta CNG - 5 de junio de 2019
VendedorCNG
Fecha5 de junio de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Künker - 20 de octubre de 2016
VendedorKünker
Fecha20 de octubre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Spink - 28 de marzo de 2012
VendedorSpink
Fecha28 de marzo de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 4 de mayo de 2011
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha4 de mayo de 2011
ConservaciónSin grado
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Spink - 27 de septiembre de 2007
VendedorSpink
Fecha27 de septiembre de 2007
ConservaciónVF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Segundo tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Segundo tipo de retrato" es de 430 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Segundo tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Segundo tipo de retrato"?

Para vender 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

