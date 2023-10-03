flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa". Hay un contorno (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Hay un contorno

Anverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" Hay un contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" Hay un contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,86 g
  • Diámetro16 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal2 peniques (1/2 Groat)
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:80 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" Hay un contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (14)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) de Sin fecha (1625-1642) "Rosa". Hay un contorno. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 83 vendido en la subasta NOONANS por GBP 900. La subasta tuvo lugar el 3 de octubre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónVF35 PCGS
Precio
100 $
Precio en la divisa de la subasta 100 USD
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 19 de noviembre de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta TimeLine Auctions - 9 de diciembre de 2023
VendedorTimeLine Auctions
Fecha9 de diciembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
56 $
Precio en la divisa de la subasta 45 GBP
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Spink - 24 de marzo de 2020
VendedorSpink
Fecha24 de marzo de 2020
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Baldwin's of St. James's - 1 de febrero de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha1 de febrero de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Baldwin's of St. James's - 2 de noviembre de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha2 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Coin Cabinet - 15 de junio de 2019
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de junio de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Baldwin's of St. James's - 3 de noviembre de 2018
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha3 de noviembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Baldwin's of St. James's - 3 de junio de 2017
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha3 de junio de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 5 de noviembre de 2016
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha5 de noviembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Künker - 20 de octubre de 2016
VendedorKünker
Fecha20 de octubre de 2016
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Künker - 20 de octubre de 2016
VendedorKünker
Fecha20 de octubre de 2016
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Davissons Ltd. - 4 de marzo de 2015
VendedorDavissons Ltd.
Fecha4 de marzo de 2015
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta CNG - 23 de mayo de 2012
VendedorCNG
Fecha23 de mayo de 2012
ConservaciónVF
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta TimeLine Auctions - 11 de diciembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Rosa"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Rosa" es de 80 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Rosa"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Rosa"?

Para vender 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

