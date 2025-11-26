flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". Borde en el anverso o en ambos lados (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Borde en el anverso o en ambos lados

Anverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" Borde en el anverso o en ambos lados - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" Borde en el anverso o en ambos lados - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: TimeLine Auctions

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso1 g
  • Diámetro16 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal2 peniques (1/2 Groat)
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:160 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" Borde en el anverso o en ambos lados - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (25)Variedades (6)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) de Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". Borde en el anverso o en ambos lados. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 113 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 420. La subasta tuvo lugar el 4 de mayo de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 10 de septiembre de 2025
VendedorCNG
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
300 $
Precio en la divisa de la subasta 300 USD
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Status International - 6 de junio de 2025
VendedorStatus International
Fecha6 de junio de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 22 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
350 $
Precio en la divisa de la subasta 350 USD
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Status International - 7 de junio de 2024
VendedorStatus International
Fecha7 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta NOONANS - 15 de noviembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha15 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Status International - 9 de junio de 2023
VendedorStatus International
Fecha9 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Heritage - 14 de julio de 2022
VendedorHeritage
Fecha14 de julio de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Heritage - 14 de julio de 2022
VendedorHeritage
Fecha14 de julio de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 11 de marzo de 2022
VendedorCNG
Fecha11 de marzo de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Heritage - 10 de febrero de 2022
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Heritage - 10 de febrero de 2022
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 20 de enero de 2022
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 20 de enero de 2022
VendedorStack's
Fecha20 de enero de 2022
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta DNW - 5 de mayo de 2021
VendedorDNW
Fecha5 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 28 de noviembre de 2020
VendedorTimeLine Auctions
Fecha28 de noviembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 6 de septiembre de 2020
VendedorTimeLine Auctions
Fecha6 de septiembre de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 3 de julio de 2019
VendedorCNG
Fecha3 de julio de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta London Coins - 2 de junio de 2019
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2019
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato" es de 160 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

Para vender 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
