2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". El escudo es más redondo. Sin contorno (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: El escudo es más redondo. Sin contorno

Anverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" El escudo es más redondo Sin contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" El escudo es más redondo Sin contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso1 g
  • Diámetro16 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal2 peniques (1/2 Groat)
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:130 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" El escudo es más redondo Sin contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) de Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". El escudo es más redondo. Sin contorno. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 37046 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 550. La subasta tuvo lugar el 21 de enero de 2025.

Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 2 de octubre de 2025
VendedorCNG
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
80 $
Precio en la divisa de la subasta 80 USD
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
120 $
Precio en la divisa de la subasta 120 USD
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta NOONANS - 5 de abril de 2023
VendedorNOONANS
Fecha5 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 19 de enero de 2023
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2023
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 10 de septiembre de 2022
VendedorTimeLine Auctions
Fecha10 de septiembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 29 de mayo de 2022
VendedorTimeLine Auctions
Fecha29 de mayo de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha18 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 9 de septiembre de 2019
VendedorTimeLine Auctions
Fecha9 de septiembre de 2019
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 26 de septiembre de 2018
VendedorCNG
Fecha26 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 27 de junio de 2018
VendedorCNG
Fecha27 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 25 de noviembre de 2017
VendedorTimeLine Auctions
Fecha25 de noviembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Spink - 30 de octubre de 2017
VendedorSpink
Fecha30 de octubre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Agora - 22 de agosto de 2017
VendedorAgora
Fecha22 de agosto de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 18 de enero de 2017
VendedorCNG
Fecha18 de enero de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Künker - 20 de octubre de 2016
VendedorKünker
Fecha20 de octubre de 2016
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2016
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Agora - 20 de septiembre de 2016
VendedorAgora
Fecha20 de septiembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato" es de 130 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

Para vender 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

