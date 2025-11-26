flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa". Sin contorno (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Sin contorno

Anverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" Sin contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" Sin contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Heritage Auctions

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,86 g
  • Diámetro16 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal2 peniques (1/2 Groat)
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:190 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" Sin contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (9)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) de Sin fecha (1625-1642) "Rosa". Sin contorno. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1686 vendido en la subasta Classical Numismatic Group, LLC por USD 425. La subasta tuvo lugar el 25 de enero de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta CNG - 10 de septiembre de 2025
VendedorCNG
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
190 $
Precio en la divisa de la subasta 190 USD
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
180 $
Precio en la divisa de la subasta 180 USD
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta CNG - 26 de enero de 2023
VendedorCNG
Fecha26 de enero de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta CNG - 26 de septiembre de 2018
VendedorCNG
Fecha26 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 24 de septiembre de 2015
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha24 de septiembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta CNG - 6 de junio de 2012
VendedorCNG
Fecha6 de junio de 2012
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Rosa"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Rosa" es de 190 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Rosa"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642). "Rosa"?

Para vender 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

