1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete". Pluma sobre el escudo (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Pluma sobre el escudo

Anverso 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso28,28 g
  • Diámetro43 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1625-1649)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3300 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (84)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete". Pluma sobre el escudo. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 21607 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 12650. La subasta tuvo lugar el 3 de enero de 2010.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta NOONANS - 6 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
1096 $
Precio en la divisa de la subasta 850 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
4400 $
Precio en la divisa de la subasta 4400 USD
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 11 de diciembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha11 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Sovereign Rarities - 19 de noviembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 de septiembre de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha17 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stack's - 12 de agosto de 2024
VendedorStack's
Fecha12 de agosto de 2024
ConservaciónF15 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Spink - 27 de enero de 2024
VendedorSpink
Fecha27 de enero de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Künker - 17 de noviembre de 2023
VendedorKünker
Fecha17 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta St James’s - 8 de noviembre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha8 de noviembre de 2023
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 de septiembre de 2023
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha12 de septiembre de 2023
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Heritage - 20 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha20 de abril de 2023
ConservaciónVF25 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Heritage - 20 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha20 de abril de 2023
ConservaciónVF25 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Künker - 30 de septiembre de 2022
VendedorKünker
Fecha30 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stack's - 24 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha24 de agosto de 2022
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta CNG - 12 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha12 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Spink - 4 de mayo de 2022
VendedorSpink
Fecha4 de mayo de 2022
ConservaciónVF30 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Heritage - 19 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha19 de enero de 2022
ConservaciónVF30 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Heritage - 19 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha19 de enero de 2022
ConservaciónVF25 NGC
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Coin Cabinet - 26 de noviembre de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de noviembre de 2025
ConservaciónFR
A la subasta
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Numismatica Ars Classica - 3 de diciembre de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica
Fecha3 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 Corona del Sin fecha (1625-1649). "Segundo tipo de jinete"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 Corona del Sin fecha (1625-1649). "Segundo tipo de jinete" es de 3300 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1625-1649). "Segundo tipo de jinete"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1625-1649) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1625-1649). "Segundo tipo de jinete"?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1625-1649), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

