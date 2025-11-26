flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso30 g
  • Diámetro45 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1642-1649)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:5400 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (25)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 83 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 20700. La subasta tuvo lugar el 24 de abril de 2008.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
16498 $
Precio en la divisa de la subasta 13000 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 11 de diciembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha11 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
2556 $
Precio en la divisa de la subasta 2000 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta NOONANS - 27 de junio de 2024
VendedorNOONANS
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Stack's - 13 de enero de 2024
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Stack's - 13 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha13 de enero de 2024
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Stack's - 24 de agosto de 2022
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Stack's - 24 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha24 de agosto de 2022
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Davissons Ltd. - 16 de marzo de 2022
VendedorDavissons Ltd.
Fecha16 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta London Coins - 6 de junio de 2021
VendedorLondon Coins
Fecha6 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta DNW - 13 de febrero de 2020
VendedorDNW
Fecha13 de febrero de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Spink - 26 de marzo de 2019
VendedorSpink
Fecha26 de marzo de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Davissons Ltd. - 27 de febrero de 2019
VendedorDavissons Ltd.
Fecha27 de febrero de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta DNW - 9 de junio de 2016
VendedorDNW
Fecha9 de junio de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 4 de mayo de 2016
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha4 de mayo de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Spink - 14 de mayo de 2015
VendedorSpink
Fecha14 de mayo de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Künker - 1 de julio de 2014
VendedorKünker
Fecha1 de julio de 2014
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Heritage - 16 de abril de 2014
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Heritage - 16 de abril de 2014
VendedorHeritage
Fecha16 de abril de 2014
ConservaciónVF25 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Spink - 4 de diciembre de 2012
VendedorSpink
Fecha4 de diciembre de 2012
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Stack's - 12 de enero de 2010
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Stack's - 12 de enero de 2010
VendedorStack's
Fecha12 de enero de 2010
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Goldberg - 27 de mayo de 2009
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Goldberg - 27 de mayo de 2009
VendedorGoldberg
Fecha27 de mayo de 2009
ConservaciónVF25 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Heritage - 21 de septiembre de 2008
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Heritage - 21 de septiembre de 2008
VendedorHeritage
Fecha21 de septiembre de 2008
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 Corona del Sin fecha (1642-1649). "Quinto tipo de jinete"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 Corona del Sin fecha (1642-1649). "Quinto tipo de jinete" es de 5400 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1642-1649). "Quinto tipo de jinete"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1642-1649) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1642-1649). "Quinto tipo de jinete"?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1642-1649), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Carlos IMonedas de Gran Bretaña en 1642Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal 1 CoronaSubastas numismáticas