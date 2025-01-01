flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona Sin fecha (1644-1645) (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 1 Corona Sin fecha (1644-1645) - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 Corona Sin fecha (1644-1645) - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: coinweek.com

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1644-1645)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaScarborough
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (0)

Precios de subastas

Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1644-1645)?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1644-1645), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

