Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952
1 Corona Sin fecha (1644-1645) (Gran Bretaña, Carlos I)
Detalles técnicos
- MetalPlata
- CantoLiso
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoCarlos I
- Valor nominal1 Corona
- AñoSin fecha (1644-1645)
- GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaScarborough
- PropósitoCirculación
Precios de subastas (0)
Precios de subastas
Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda
¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1644-1645)?
Para vender 1 Corona del Sin fecha (1644-1645), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
Secciones populares