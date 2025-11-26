flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,27 g
  • Diámetro10 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalMedio Penique
  • AñoSin fecha (1625-1649)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:130 USD
Gráfico de ventas en subastas Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (42)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Medio Penique de Sin fecha (1625-1649) "Rosa". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 83 vendido en la subasta Sovereign Rarities Ltd por GBP 600. La subasta tuvo lugar el 19 de noviembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta CNG - 10 de septiembre de 2025
VendedorCNG
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
60 $
Precio en la divisa de la subasta 60 USD
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Stack's - 2 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha2 de septiembre de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
200 $
Precio en la divisa de la subasta 200 USD
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta TimeLine Auctions - 11 de junio de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta CNG - 30 de abril de 2025
VendedorCNG
Fecha30 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta CNG - 4 de diciembre de 2024
VendedorCNG
Fecha4 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Heritage - 23 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha23 de mayo de 2024
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Heritage - 23 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha23 de mayo de 2024
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta TimeLine Auctions - 9 de marzo de 2024
VendedorTimeLine Auctions
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta TimeLine Auctions - 9 de diciembre de 2023
VendedorTimeLine Auctions
Fecha9 de diciembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta TimeLine Auctions - 9 de septiembre de 2023
VendedorTimeLine Auctions
Fecha9 de septiembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta TimeLine Auctions - 9 de septiembre de 2023
VendedorTimeLine Auctions
Fecha9 de septiembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta TimeLine Auctions - 25 de febrero de 2023
VendedorTimeLine Auctions
Fecha25 de febrero de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta BAC - 5 de octubre de 2022
VendedorBAC
Fecha5 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Heritage - 1 de septiembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha1 de septiembre de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta BAC - 11 de mayo de 2022
VendedorBAC
Fecha11 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta CNG - 11 de marzo de 2022
VendedorCNG
Fecha11 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Heritage - 20 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha20 de enero de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Medio Penique del Sin fecha (1625-1649). "Rosa"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Medio Penique del Sin fecha (1625-1649). "Rosa" es de 130 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Medio Penique del Sin fecha (1625-1649). "Rosa"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Medio Penique del Sin fecha (1625-1649) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Medio Penique del Sin fecha (1625-1649). "Rosa"?

Para vender Medio Penique del Sin fecha (1625-1649), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
