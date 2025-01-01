flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de plata Medio Penique de Carlos I - Gran Bretaña

type-coin
type-coin

Medio Penique 1625

Rosa
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1649)042
