Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro31 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1625-1649)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:160 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (320)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1249 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 48000. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
116 $
Precio en la divisa de la subasta 100 EUR
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta St James’s - 1 de noviembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha1 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
105 $
Precio en la divisa de la subasta 80 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta Auction World - 19 de octubre de 2025
VendedorAuction World
Fecha19 de octubre de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta Heritage - 25 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta Heritage - 25 de septiembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha25 de septiembre de 2025
ConservaciónVF25 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta CNG - 10 de septiembre de 2025
VendedorCNG
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta Davissons Ltd. - 23 de julio de 2025
VendedorDavissons Ltd.
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta Mowbray Collectables - 24 de junio de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha24 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 11 de junio de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 11 de junio de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta CNG - 4 de junio de 2025
VendedorCNG
Fecha4 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta CNG - 21 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha21 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de mayo de 2025
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta NOONANS - 30 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha30 de abril de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta NOONANS - 30 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha30 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta CNG - 30 de abril de 2025
VendedorCNG
Fecha30 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1649) "Sexto tipo de retrato" en subasta Coin Cabinet - 29 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del Sin fecha (1625-1649). "Sexto tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1625-1649). "Sexto tipo de retrato" es de 160 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1625-1649). "Sexto tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1625-1649) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1625-1649). "Sexto tipo de retrato"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1625-1649), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

