Monedas de plata 1 chelín de Carlos I - Gran Bretaña

1 chelín 1625

Primer tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)2110Sin fecha (1625-1642)Pluma sobre el escudo111
1 chelín 1625

Segundo tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)050Sin fecha (1625-1642)Pluma sobre el escudo058Sin fecha (1625-1642)Pluma sobre el escudo. Cruz en el escudo01
1 chelín 1625

Tercer tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)275Sin fecha (1625-1642)Pluma sobre el escudo031
1 chelín 1625

Cuarto tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)Hay un contorno3139Sin fecha (1625-1642)Sin contorno5259Sin fecha (1625-1642)Pluma sobre el escudo. Hay un contorno01Sin fecha (1625-1642)Pluma sobre el escudo. Sin contorno126
1 chelín 1625

Quinto tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)4207Sin fecha (1625-1642)"N" en el reverso está invertida012
1 chelín 1625

Sexto tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1649)10330Sin fecha (1625-1649)Retrato pequeño02
1 chelín 1642

Séptimo tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1642-1649)140Sin fecha (1642-1649)Busto ancho acortado041
1 chelín 1631

Primera emisión de Briot
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1631-1632)022
1 chelín 1638

Segundo número Briot
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1638-1639)Ancla y "B" en el reverso089Sin fecha (1638-1639)La corona divide el borde. Ancla en el anverso y en el reverso02Sin fecha (1638-1639)Triángulo. Triángulo y ancla014
