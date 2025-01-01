Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952
Monedas de plata 1 chelín de Carlos I - Gran Bretaña
1 chelín 1625Primer tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)2110Sin fecha (1625-1642)Pluma sobre el escudo111
1 chelín 1625Segundo tipo de retrato
1 chelín 1625Tercer tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)275Sin fecha (1625-1642)Pluma sobre el escudo031
1 chelín 1625Cuarto tipo de retrato
1 chelín 1625Quinto tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)4207Sin fecha (1625-1642)"N" en el reverso está invertida012
1 chelín 1625Sexto tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1649)10330Sin fecha (1625-1649)Retrato pequeño02
1 chelín 1642Séptimo tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1642-1649)140Sin fecha (1642-1649)Busto ancho acortado041
1 chelín 1631Primera emisión de Briot
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1631-1632)022
1 chelín 1638Segundo número Briot
