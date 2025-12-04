flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro31 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4100 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (108)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1067 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 17000. La subasta tuvo lugar el 3 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
316 $
Precio en la divisa de la subasta 240 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 de noviembre de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha6 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
9262 $
Precio en la divisa de la subasta 7500 CHF
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta CNG - 22 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta NOONANS - 8 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha8 de abril de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta NOONANS - 8 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha8 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónVF35 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 11 de diciembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha11 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta CNG - 11 de septiembre de 2024
VendedorCNG
Fecha11 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta Heritage - 18 de febrero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta Heritage - 18 de febrero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta Spink - 14 de diciembre de 2023
VendedorSpink
Fecha14 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta NOONANS - 3 de octubre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha3 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta Mowbray Collectables - 22 de septiembre de 2023
VendedorMowbray Collectables
Fecha22 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de retrato" es de 4100 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de retrato"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

