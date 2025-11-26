flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato". Pluma sobre el escudo (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Pluma sobre el escudo

Anverso 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro31 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2500 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (31)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato". Pluma sobre el escudo. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 264 vendido en la subasta Spink por GBP 11500. La subasta tuvo lugar el 24 de septiembre de 2019.

Estado de conservación
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta NOONANS - 18 de febrero de 2025
VendedorNOONANS
Fecha18 de febrero de 2025
ConservaciónF
Precio
126 $
Precio en la divisa de la subasta 100 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
330 $
Precio en la divisa de la subasta 260 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Spink - 13 de diciembre de 2023
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta NOONANS - 15 de noviembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha15 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Spink - 23 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Holmasto - 18 de diciembre de 2021
VendedorHolmasto
Fecha18 de diciembre de 2021
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta DNW - 8 de julio de 2020
VendedorDNW
Fecha8 de julio de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta DNW - 8 de julio de 2020
VendedorDNW
Fecha8 de julio de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta CNG - 14 de mayo de 2020
VendedorCNG
Fecha14 de mayo de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta DNW - 8 de abril de 2020
VendedorDNW
Fecha8 de abril de 2020
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta DNW - 5 de diciembre de 2019
VendedorDNW
Fecha5 de diciembre de 2019
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Spink - 24 de septiembre de 2019
VendedorSpink
Fecha24 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta DNW - 14 de junio de 2018
VendedorDNW
Fecha14 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta DNW - 14 de junio de 2018
VendedorDNW
Fecha14 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Baldwin's of St. James's - 27 de noviembre de 2017
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha27 de noviembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta DNW - 15 de septiembre de 2017
VendedorDNW
Fecha15 de septiembre de 2017
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta DNW - 16 de junio de 2017
VendedorDNW
Fecha16 de junio de 2017
ConservaciónF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Tercer tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Tercer tipo de retrato" es de 2500 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Tercer tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Tercer tipo de retrato"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

