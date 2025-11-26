flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: ES_Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro31 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:500 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (50)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1250 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 1900. La subasta tuvo lugar el 18 de septiembre de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
1206 $
Precio en la divisa de la subasta 950 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
1396 $
Precio en la divisa de la subasta 1100 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Spink - 13 de diciembre de 2023
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Spink - 13 de diciembre de 2023
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Stack's - 24 de agosto de 2023
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Stack's - 24 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha24 de agosto de 2023
ConservaciónVF30 PCGS
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha18 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta CNG - 23 de febrero de 2022
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta CNG - 23 de febrero de 2022
VendedorCNG
Fecha23 de febrero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Spink - 23 de enero de 2022
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Spink - 23 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta CNG - 23 de septiembre de 2020
VendedorCNG
Fecha23 de septiembre de 2020
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Auctiones - 20 de septiembre de 2020
VendedorAuctiones
Fecha20 de septiembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta DNW - 8 de abril de 2020
VendedorDNW
Fecha8 de abril de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta DNW - 5 de diciembre de 2019
VendedorDNW
Fecha5 de diciembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta DNW - 5 de diciembre de 2019
VendedorDNW
Fecha5 de diciembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta DNW - 10 de octubre de 2019
VendedorDNW
Fecha10 de octubre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Numisor - 25 de junio de 2019
VendedorNumisor
Fecha25 de junio de 2019
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Segundo tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Segundo tipo de retrato" es de 500 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Segundo tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Segundo tipo de retrato"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

