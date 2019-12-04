flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato". "N" en el reverso está invertida (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: "N" en el reverso está invertida

Anverso 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" "N" en el reverso está invertida - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" "N" en el reverso está invertida - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Spink

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro31 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:430 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" "N" en el reverso está invertida - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (12)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato". "N" en el reverso está invertida. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 154 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 750. La subasta tuvo lugar el 4 de diciembre de 2019.

Estado de conservación
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Spink - 9 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha9 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
173 $
Precio en la divisa de la subasta 140 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta DNW - 8 de abril de 2020
VendedorDNW
Fecha8 de abril de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta DNW - 8 de abril de 2020
VendedorDNW
Fecha8 de abril de 2020
ConservaciónVF
Precio
741 $
Precio en la divisa de la subasta 600 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta DNW - 8 de abril de 2020
VendedorDNW
Fecha8 de abril de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Spink - 24 de marzo de 2020
VendedorSpink
Fecha24 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Spink - 24 de marzo de 2020
VendedorSpink
Fecha24 de marzo de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Spink - 24 de marzo de 2020
VendedorSpink
Fecha24 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Spink - 24 de marzo de 2020
VendedorSpink
Fecha24 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Spink - 24 de marzo de 2020
VendedorSpink
Fecha24 de marzo de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta DNW - 5 de diciembre de 2019
VendedorDNW
Fecha5 de diciembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta DNW - 5 de diciembre de 2019
VendedorDNW
Fecha5 de diciembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Künker - 15 de marzo de 2011
VendedorKünker
Fecha15 de marzo de 2011
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Quinto tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Quinto tipo de retrato" es de 430 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Quinto tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Quinto tipo de retrato"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
