flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro31 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1200 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (73)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 878 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 9000. La subasta tuvo lugar el 6 de noviembre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 de noviembre de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha6 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
11114 $
Precio en la divisa de la subasta 9000 CHF
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta NOONANS - 10 de junio de 2025
VendedorNOONANS
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónF
Precio
163 $
Precio en la divisa de la subasta 120 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 de marzo de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha26 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 24 de noviembre de 2023
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta NOONANS - 15 de noviembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha15 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Tennants Auctioneers - 15 de octubre de 2023
VendedorTennants Auctioneers
Fecha15 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta London Coins - 3 de septiembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta London Coins - 4 de junio de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha4 de junio de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Künker - 22 de febrero de 2023
VendedorKünker
Fecha22 de febrero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Holmasto - 15 de octubre de 2022
VendedorHolmasto
Fecha15 de octubre de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta NOONANS - 29 de septiembre de 2022
VendedorNOONANS
Fecha29 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Heritage - 18 de agosto de 2022
VendedorHeritage
Fecha18 de agosto de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Heritage - 18 de agosto de 2022
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Heritage - 18 de agosto de 2022
VendedorHeritage
Fecha18 de agosto de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta CNG - 11 de marzo de 2022
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta CNG - 11 de marzo de 2022
VendedorCNG
Fecha11 de marzo de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Tercer tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Tercer tipo de retrato" es de 1200 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Tercer tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Tercer tipo de retrato"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Carlos IMonedas de Gran Bretaña en 1625Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal 1 chelínSubastas numismáticas