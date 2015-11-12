flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot". Triángulo. Triángulo y ancla (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Triángulo. Triángulo y ancla

Anverso 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" Triángulo Triángulo y ancla - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" Triángulo Triángulo y ancla - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Morton & Eden Ltd

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro30 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1638-1639)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (14)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot". Triángulo. Triángulo y ancla. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 503 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 2800. La subasta tuvo lugar el 12 de noviembre de 2015.

Estado de conservación
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Coin Cabinet - 23 de octubre de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha23 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
80 $
Precio en la divisa de la subasta 60 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Spink - 24 de febrero de 2021
VendedorSpink
Fecha24 de febrero de 2021
ConservaciónF
Precio
91 $
Precio en la divisa de la subasta 65 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta DNW - 2 de diciembre de 2020
VendedorDNW
Fecha2 de diciembre de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Spink - 7 de octubre de 2020
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Heritage - 20 de febrero de 2020
VendedorHeritage
Fecha20 de febrero de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta DNW - 5 de diciembre de 2019
VendedorDNW
Fecha5 de diciembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Morton & Eden - 28 de noviembre de 2018
VendedorMorton & Eden
Fecha28 de noviembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta DNW - 14 de junio de 2018
VendedorDNW
Fecha14 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta DNW - 14 de junio de 2018
VendedorDNW
Fecha14 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta DNW - 21 de febrero de 2018
VendedorDNW
Fecha21 de febrero de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta DNW - 12 de noviembre de 2015
VendedorDNW
Fecha12 de noviembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta DNW - 12 de noviembre de 2015
VendedorDNW
Fecha12 de noviembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2014
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2014
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Baldwin's of St. James's - 24 de mayo de 2011
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha24 de mayo de 2011
ConservaciónF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot" es de 750 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1638-1639) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1638-1639), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

