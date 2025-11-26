flag
1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot". Ancla y "B" en el reverso (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Ancla y "B" en el reverso

Anverso 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" Ancla y "B" en el reverso - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" Ancla y "B" en el reverso - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Dr. Busso Peus Nachf.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro30 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1638-1639)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1400 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" Ancla y "B" en el reverso - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot". Ancla y "B" en el reverso. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 31071 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 7800. La subasta tuvo lugar el 25 de abril de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
6500 $
Precio en la divisa de la subasta 6500 USD
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta NOONANS - 11 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha11 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
438 $
Precio en la divisa de la subasta 340 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta NOONANS - 6 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 11 de diciembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha11 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta CNG - 20 de noviembre de 2024
VendedorCNG
Fecha20 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta NOONANS - 19 de noviembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 19 de noviembre de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta CNG - 6 de noviembre de 2024
VendedorCNG
Fecha6 de noviembre de 2024
ConservaciónVF25 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta CNG - 26 de septiembre de 2024
VendedorCNG
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta CNG - 29 de mayo de 2024
VendedorCNG
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta CNG - 29 de mayo de 2024
VendedorCNG
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Heritage - 10 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de mayo de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta NOONANS - 7 de febrero de 2024
VendedorNOONANS
Fecha7 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta CNG - 7 de febrero de 2024
VendedorCNG
Fecha7 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot" es de 1400 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1638-1639) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1638-1639), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

